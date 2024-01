Cú sốc ở đội tuyển TDDC quốc gia: VĐV tố bị 'thu phế' tiền thưởng huy chương

Sau khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20 vì bị gạch tên khỏi đội tuyển tập huấn thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia năm 2024, vận động viên (VĐV) Phạm Như Phương bất ngờ tiết lộ với phóng viên Dân trí những điều uẩn ức bao năm qua và không dám nói với ai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

"Bao năm qua, mỗi tấm huy chương tôi giành được, luật bất thành văn là tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho HLV của mình. Huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) hay huy chương đồng (HCĐ) gì cũng phải nộp tất.

Càng nhiều tiền thưởng huy chương thì càng phải nộp nhiều. Thời điểm tôi giành được 2 tấm HCB và 2 tấm HCĐ ở SEA Games 31 là phải nộp nhiều nhất", VĐV Phạm Như Phương bức xúc cho biết.

Lời tiết lộ đầy uẩn ức của VĐV Phạm Như Phương về việc bị "cắt phế" tiền thưởng huy chương



VĐV Phạm Như Phương, người từng giành 2 HCB và 2 HCĐ ở SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo VĐV sinh năm 2003, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho HLV của mình là bà N.T.D - là một trong hai HLV phụ trách trực tiếp của cô ở Bộ môn TDDC thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

HLV N.T.D cũng là người từng "quên" báo cáo chuyện Như Phương làm đơn xin đi Mỹ lên Bộ môn TDDC và khiến học trò mình bị kỷ luật mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước.

Để chứng minh, Phạm Như Phương đã chia sẻ tin nhắn mà mẹ của cô đã trao đổi với HLV N.T.D hỏi lý do con mình phải nộp 10% tiền thưởng huy chương ở SEA Games 31 tới 2 lần, và sau đó buộc phải đi chuyển tiền theo yêu cầu.

Theo Phạm Như Phương, chuyện "thu 10% tiền thưởng huy chương" đã diễn ra trong thời gian dài, khi Phạm Như Phương mới là cô bé 11, 12 tuổi. Đến tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2023 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, cô vẫn phải "nộp lại tiền" cho chính cô giáo của mình.