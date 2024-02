Cú sốc bị gỡ nhạc khỏi TikTok của nhiều ca sĩ trẻ hot nhất Việt Nam

Theo cách vận hành của thị trường nhạc Việt, TikTok hiện không giúp giới nghệ sĩ âm nhạc kiếm tiền từ TikTok. Song, TikTok lại đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nếu không nói là quyết định cho các nước đi truyền thông, lan tỏa tên tuổi của nghệ sĩ Việt.

Gần nhất, Wren Evans có thêm nhiều bản hit, nhờ những trend gây sốt trên TikTok như bản nhạc Tò te tí, câu hát “Vì anh Wren dân tổ, phóng đổ tim em".

Trước đó, MONO bất ngờ trỗi dậy thành ngôi sao nhạc Việt nhờ hit Waiting For You. Chính nền tảng TikTok là cầu nối để đưa giai điệu Waiting For You lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả.

Sau đó, một đoạn ngắn trong ca khúc Waiting For You được đông đảo người dùng sử dụng để thực hiện các màn vũ đạo. Gần nhất, bản hit Em xinh của MONO cũng được chính TikTok đẩy lên.

Sau quyết định chấm dứt hợp tác của Universal Music với TikTok, kho nhạc của nhiều nghệ sĩ Việt biến mất khỏi TikTok. Những bản hit gây sốt trên TikTok như Waiting For You, Tò te tí, Nếu lúc đó... giờ không còn âm thanh bản quyền, thay vào đó chỉ là những bản nhạc remix hoặc cover theo phiên bản khác.

Tlinh, Wren Evans giờ không thể chèn nhạc của chính mình vào các video đăng lên TikTok, qua đó sẽ ảnh hưởng kế hoạch quảng bá sản phẩm về sau.