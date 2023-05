Cụ ông suýt chết vì điện thoại bất ngờ phát nổ và cháy dữ dội trong túi áo

Tình huống thót tim xảy ra bên trong một quán ăn ở thành phố Thrissur (bang Kerala, Ấn Độ), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một cụ ông đang ngồi trên ghế để uống trà thì bất ngờ một tiếng nổ phát ra và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trong túi áo của người này.

Nguyên do bắt nguồn từ chiếc điện thoại đặt trong túi áo. Thiết bị đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội khiến cụ ông hoảng loạn tìm cách lấy chiếc điện thoại ra nhưng bất thành.

May mắn, ngọn lửa đã làm thủng túi áo khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nếu không, rất có thể nó sẽ gây cháy quần áo và bùng lên mạnh hơn.