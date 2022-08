Cụ ông lái chiếc xe Rolls Royce cổ trong gần 77 năm

Đến năm 2003, ông Swift đã đi được quãng đường 172.000 dặm, tương đương 276.807,2 km. Suốt thời gian đó, chiếc xe không bao giờ bị hỏng. Vào năm 1994, Rolls Royce đã công nhận ông Swift là sở hữu một chiếc xe Rolls Royce lâu nhất trong lịch sử. Ông đã được tặng một bức tượng bằng pha lê của Spirit of Ecstasy.

Lúc đó, ông Swift đã chọn một chiếc Rolls Royce Phantom hoàn toàn mới. Riêng chiếc Rolls-Royce cũ của mình, ông đã sơn lại với màu xanh lá cây hai tông đậm nhạt vì nó không phải là màu phổ biến trên xe hơi vào thời điểm đó.

Chiếc xe hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Springfield.

Vì kinh doanh vàng lá, nên trên chiếc xe của ông Swift cũng có in hình lá vàng và chữ bằng vàng trên đó. Chiếc xe cổ có thân xe Piccadilly roadster do Brewster & Co. Coachworks chế tạo với mui có thể chuyển đổi và ghế ngồi có thể chuyển đổi với cửa thứ ba ở khoang hành khách.

Chỉ hai tháng trước khi qua đời vào năm 2005, ông Swift đã quyên góp 1 triệu USD cho Viện bảo tàng Springfield. Sau khi ông qua đời, chiếc xe đã được chuyển cho bảo tàng và hiện nó luôn là tâm điểm chú ý của tất cả các cuộc triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Springfield.

Theo Cartoq