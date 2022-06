Cụ ông 83 tuổi chia sẻ việc lái ô tô bon bon gây "sốt" trên mạng

Cụ Vinh cho biết có niềm đam mê lái ô tô từ nhỏ. Khi đi làm rừng, thấy xe bốc gỗ cụ cũng xin trèo lên để thử lái, rồi bạn bè ai có xe cụ cũng mày mò… Tuy nhiên, vì điều kiện nên gần đây cụ mới mua được ô tô.

"Tôi thích nghề lái xe từ khi còn nhỏ, đến lúc lớn lên cứ muốn được lái ô tô nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể đáp ứng được. Mỗi lần ra đường thấy ô tô chạy tôi thích lắm nhưng chỉ biết đứng ngắm nhìn. Khi lái xe tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật, không sử dụng chất kích thích, rượu bia… Điều quan trọng nhất đối với tôi đó phải biết sức khỏe của mình như thế nào trước khi cầm vô lăng" - cụ Vinh chia sẻ.

Cụ Vinh có niềm đam mê lái ô tô từ lâu nhưng đến nay mới có điều kiện mua.

Năm nay đã 83 tuổi, lưng đã còng nhưng cụ Vinh vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ vẫn lái ô tô để phục vụ công việc hàng ngày như: Đi chợ, mua thuốc thang cho vợ… Ngoài ra, cụ còn làm kinh tế bằng cách nuôi gà, nuôi ong để tăng thêm thu nhập.

"Mấy ngày nay tôi sợ cơ quan chức năng thu bằng lái, tạm giữ phương tiện. Tôi đã gọi điện cho công an hỏi và được trả lời là không vi phạm pháp luật. Các anh công an chỉ dặn tuổi cao nên hạn chế ra đường, vì dịp này nắng gắt ảnh hưởng đến sức khỏe, lái xe sẽ không được an toàn. Bây giờ tôi đã yên tâm rồi nhưng sẽ hạn chế đi lại", cụ Vinh cho biết.