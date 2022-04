Cụ ông 82 tuổi mất 5,5 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại của công an rởm

Trước đó, ngày 28/3, cơ quan công an nhận được trình báo của ông T. (82 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về việc bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an lừa đảo số tiền lớn.

Ngày 4/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đối tượng thông báo ông T. liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó, ông T. phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng do họ ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.