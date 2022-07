Cụ ông 79 tuổi gây sốt khi chế tạo xe điện để chở vợ đi dạo

Nhằm đảm bảo an toàn cho vợ mình, ông Kevin Harvey còn cẩn thận làm thêm dây đai an toàn để tránh việc bà bị ngã ra ngoài khi đang di chuyển. Chiếc “xe lai” này còn có thêm cả phanh đĩa và phuộc trước giúp cân bằng và ổn định thân xe. Chiếc xe này có tốc độ tối đa 20 km/h do bà Beverly không thích đi quá nhanh.

Hai người thường xuyên sử dụng chiếc xe này (Ảnh: Newsfounded)