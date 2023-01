‘Cụ mai’ trăm tuổi ở lễ hội mai vàng Bình Định

Anh Nguyễn Thành Vinh (TP Quy Nhơn), cho biết lễ hội mai lần này thu hút nhiều tác mai cổ, độc đáo mà anh lần đầu nhìn thấy. “Từ mấy hôm trước, nghe có lễ hội mai diễn ra tại An Nhơn nên tôi đưa vợ và con gái đi xem. Quả thật, tại lễ hội mai lần này có nhiều tác phẩm quá đẹp, quá ấn tượng. Nhiều chậu mai bonsai quá đẹp”, anh Vinh nói.

Là người đem đến hội mai lần này hàng loạt tác phẩm độc đáo, nghệ nhân Triệu Tuy (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn), cho biết lần này ông mang đến lễ hội 19 tác phẩm mai gồm nhiều giáng thế như giáng long, trực trụ và nhiều tác phẩm bonsai độc lạ.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh trong thị xã, biểu dương những thành quả lao động, nghệ thuật chăm sóc mai cảnh của những nghệ nhân, khẳng định giá trị thương hiệu mai vàng An Nhơn.

Thị xã An Nhơn được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn chậu mai.

HUY TRƯỜNG

