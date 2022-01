Cụ già 80 tuổi đứng cãi nhau tay đôi với bà Tân Vlog cả ngày

Một tài khoản mới đây gây chú ý khi đăng tải clip thú vị giữa bà mình với bà Tân vlog. Khoảnh khắc ghi lại cụ bà 80 tuổi đứng trước màn hình tivi trò chuyện với "hiện tượng triệu view".

Ở phần đầu clip bà cô gái hết lời ngợi khen tài nấu nướng của mẹ Hưng vlog. Tuy nhiên, khi đến đoạn bà Tân nói "các cháu ơi" - cách xưng hô quen thuộc của hiện tượng mạng Bắc Giang trong mỗi clip - thì cụ bà 80 tuổi đã có phản ứng cực căng.

Cụ bà 80 tuổi đứng cãi nhau tay đôi với bà Tân vlog.

Theo đó, tưởng là bà Tân xưng "cháu" với mình, cụ bà lập tức chất vấn lại: "Tôi không phải cháu bà đâu nhé mà xưng cháu. Bà chưa bằng tuổi tôi. Bà chỉ hơn 60 thôi, tôi hơn 80 rồi". Sau đó cụ bà đã quay mặt bỏ đi mà không tiếp tục đứng theo dõi clip bà Tân nữa.