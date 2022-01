Cú đột phá cuối năm, thu gọn 9 tỷ USD về túi

Để trở thành bếp ăn của thế giới, xuất khẩu thuỷ sản Việt phải duy trì được đà tăng trưởng (ảnh: MD)

Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 12% với trên 1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020.

Còn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có sự bứt phá ở tháng 12 khi tăng 90% so với cùng kỳ, đạt trên 170 triệu USD. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang thị trường này liên tục sụt giảm từ tháng 3 tới tháng 10 nên tổng giá trị cả năm 2021 vẫn giảm 14% so với năm 2020, đạt 1,17 tỷ USD. Trung Quốc chỉ còn chiếm tỷ trọng 13% xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Tương tự, xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, giảm trên 6%.