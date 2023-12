Cư dân vẫn sống trong 2 chung cư bị tạm đình chỉ do chưa đủ điều kiện PCCC

Chung cư vẫn hoạt động dù bị tạm đình chỉ

Theo đó, 2 chung cư đang bị tạm đình chỉ và đình chỉ do không đủ điều kiện về PCCC là khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết (TP Thuận An, Bình Dương), bị tạm đình chỉ từ ngày 4/12/2023 đến ngày 3/12/2024 và khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An (phường Lái Thiêu, TP Thuận An), bị đình chỉ hoạt động từ ngày 21/7.

Lý do khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An bị đình chỉ hoạt động là do chưa hoàn thiện, có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết bị tạm đình chỉ do chưa đạt về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Dự án Khu căn hộ - thương mại Dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết (Ảnh: Phạm Diện).

Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An có tên thương mại là dự án Vista Riverside (đường 3 tháng 2, phường Lái Thiêu, TP Thuận An) do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư.