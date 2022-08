Cư dân phản ánh khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội liên tục bị trộm "ghé thăm"

Cùng tâm trạng lo sợ như anh Ái, chị Phan Thị Huyền Châu - cư dân khu đô thị này - bức xúc phản ánh, những vấn đề bất cập về an ninh, dịch vụ vận hành trong khu đô thị đã nhiều lần được cư dân phản ánh, nhưng chưa được Ban quản lý giải quyết triệt để. Cư dân đang chỉ biết tự bảo vệ mình dù sống trong một khu đô thị hiện đại.

Công an đang điều tra

Trao đổi với Dân trí, ông Đinh Công Huy - Trưởng Công an phường Trần Phú, quận Hoàng Mai - xác nhận, sau khi nhận được thông tin kẻ gian đột nhập nhà cư dân khu đô thị Gamuda Gardens, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội hình sự Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh vụ việc từ 3h sáng. Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát, điều tra, làm rõ vụ việc.

Phía đại diện chủ đầu tư khu đô thị Gamuda Gardens cũng cho biết, công ty cùng với Ban quản lý khu đô thị đang phối hợp với đơn vị chức năng để làm rõ sự việc. Ngoài ra, công tác an ninh trong khu đô thị cũng được tăng cường.