Cư dân chung cư Linh Đàm kêu cứu vì gia đình có 4 F0 bị "bỏ quên"?

Sáng 15/12, trao đổi với PV Dân trí, anh Vũ Đình Phong (40 tuổi, trú tại tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh vừa đại diện cho cư dân sống cùng tầng có đơn cầu cứu gửi lãnh đạo UBND phường.

Anh Phong cho hay, tại tầng anh sinh sống có gia đình 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhưng đã 5 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên (từ 8/12) đến nay, dịch đã lây ra cả gia đình 4 người nhưng gia đình này vẫn chưa được đưa đi cách ly hay được hỗ trợ điều trị, phòng chống dịch.

Trong đơn cầu cứu, đại diện cho tập thể dân cư tầng 16, anh Phong trình bày: "Tối ngày 8/12, một cư dân nữ sống cùng chồng và hai con tại tầng 16 báo với tôi đã bị dương tính SARS-CoV-2. Tôi trình báo lên tổ dân phố, Ban quản lý tòa nhà và toàn bộ cư dân. 10h sáng ngày 9/12 trạm y tế phường có lên test Covid-19 cho cả tầng (trừ F0 ban đầu).