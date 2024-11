Củ cải trắng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể hỗ trợ giảm triệu chứng ho và cảm lạnh. Củ cải trắng giúp giảm triệu chứng ho và cảm lạnh. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Lợi ích của củ cải trắng Nhà dinh dưỡng Munmum Ganeriwal (có trụ sở đã đăng ký tại Mumbai, Ấn Độ) – cho biết, củ cải trắng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn giúp chống lại các bệnh theo mùa. Theo bà Ganeriwal, nếu bạn đang bị cảm lạnh và ho (trong mùa lạnh), thay vì dùng thuốc thông mũi khiến bạn buồn ngủ, hãy thêm một ít củ cải trắng vào chế độ ăn uống hằng ngày. Bởi, ngoài khả năng hỗ trợ làn da khỏe mạnh, củ cải trắng còn có đặc tính chống tăng huyết áp, giúp giải quyết các vấn đề về huyết áp cao. Củ cải trắng cũng chứa đầy đủ các loại vitamin như A, C, E, B6, kali và các khoáng chất khác, có thể tăng cường khả năng miễn dịch cho toàn bộ cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và anthocyanin rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Lý do củ cải trắng có thể giúp giảm triệu chứng ho và cảm lạnh Nhà dinh dưỡng Munmum Ganeriwal giải thích, củ cải trắng có thể hỗ trợ giảm triệu chứng ho và cảm lạnh hiệu quả bởi: Khả năng chống viêm: Củ cải trắng chứa các hợp chất có khả năng chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm ở cổ họng và đường hô hấp. Điều này có thể làm dịu các triệu chứng ho và cảm lạnh. Giàu vitamin C: Vitamin C có trong củ cải trắng giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các virus gây cảm lạnh và ho. Giải độc: Củ cải trắng có tính mát, có thể giúp cơ thể giải độc, đặc biệt trong những trường hợp cảm cúm và ho kéo dài. Tăng cường tiết dịch: Củ cải trắng có thể giúp kích thích tiết nước bọt và dịch tiết trong cổ họng, giúp làm dịu sự khó chịu khi bị ho. Cách sử dụng củ cải trắng để giảm ho và cảm lạnh Nước ép củ cải trắng: Cắt củ cải thành lát mỏng, sau đó ép lấy nước uống. Có thể thêm một chút mật ong để tăng cường tác dụng làm dịu cổ họng. Củ cải trắng hấp mật ong: Cắt củ cải thành lát, hấp với mật ong trong khoảng 30 phút và ăn hoặc uống nước này khi còn ấm.Tuy nhiên, nếu triệu chứng ho và cảm lạnh kéo dài hoặc nghiêm trọng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được điều trị đúng cách.