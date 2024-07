Cụ bà U100 bình tĩnh giữa biển nước và chuyện ấm lòng trong đêm mưa lũ ở Sơn La

Ấm lòng và an tâm trong mùa mưa lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) chịu nhiều thiệt hại về tài sản.

Cửa hàng và nhà riêng của chị Thơm trên đường Chu Văn Thịnh, phường Tô Hiệu, bị ngập sâu 1,3m (ngày 24/7) và 1m (ngày 25/7).

Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, khắc phụ hậu quả mưa lũ Dù có chuẩn bị trước, nâng máy móc, hàng hóa lên cao nhưng nước lũ đợt này ngập sâu khiến gia đình chị không kịp xoay xở.

Điều đọng lại trong lòng chị Thơm sau cơn lũ chính là hình ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội có mặt kịp thời, cứu nạn và di tản người già, trẻ em đến nơi an toàn.

“Gia đình tôi còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Đợt lũ này cho thấy tinh thần đoàn kết, ý thức và trách nhiệm của mọi người rất cao.

Một số hộ kinh doanh dịch vụ giặt ủi sẵn sàng hỗ trợ mọi người giặt giũ miễn phí chăn màn bị nước lũ làm bẩn.

Chúng tôi cảm thấy ấm lòng và an tâm khi mọi người quan tâm nhau, chính quyền phản ứng kịp thời khi mưa lũ tràn về bất ngờ”, chị Thơm xúc động.