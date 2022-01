Cụ bà ngồi cạnh đường ray bị tàu hỏa đâm chết

Your browser does not support the audio element.

Vào khoảng 3h25 sáng 4/1, đoàn tàu Bắc Nam SE8 chạy theo hướng TPHCM - Hà Nội, khi đến đoạn qua xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đã tông trúng một người phụ nữ khiến người này tử vong.