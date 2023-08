Cụ bà gây sốt khi 'giảng đạo lý', dạy cách từ chối khi bị ép uống rượu

Tài khoản @quynhpipi89 đang trở nên rất "hot" trên Tiktok nhờ loạt video ghi lại cảnh cụ bà nói về tác hại của rượu bia và dạy cách từ chối khi bị ép uống.

Những video này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và khiến cư dân mạng thích thú, đặc biệt là phụ nữ, vốn hay phải phiền lòng vì chồng nhậu nhẹt quá nhiều với lý do "không thể từ chối khi được mời".

Video: Cụ bà giải thích thế nào là bị ép uống rượu.

Người đăng tải những đoạn video trên là cháu gái của bà cụ, tên Quỳnh. Hai bà cháu đang sinh sống tại Thái Nguyên.

Trong một clip, cụ bà nói về thực tế nhiều quý ông hay đi uống rượu về muộn và biện bạch với vợ hay người yêu là họ bị ép uống.

Theo cụ, họ không thể nói mình bị ép, vì: "Ép uống rượu phải là một người giữ đầu, giữ hai bên miệng, xong một người khác cầm cốc đổ bia rượu vào miệng, như vậy mới là ép uống rượu.