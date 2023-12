CSGT và người dân trắng đêm khắc phục dầu nhớt đổ trên đường

Tối 6/12, trên đường ĐT743 đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An và phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bất ngờ xuất hiện dầu nhớt tràn lan trong làn xe ô tô, kéo dài hơn 5km.

Sự cố dầu nhớt đổ trên đường khiến hàng chục phương tiện xe máy bị tai nạn do đi vào làn đường dành cho ô tô.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Bình Dương, Công an TP Thủ Dầu Một và Công an phường An Phú cùng lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố của phường Bình Hòa và phường An Phú (TP Thuận An) phối hợp với Đội CSGT Công an TP Thuận An sử dụng hàng chục xe cát để đổ xuống mặt đường khắc phục sự cố.

Ngoài lực lượng chức năng, người dân sống gần hiện trường cũng hỗ trợ đổ cát xuống đường để khắc phục hậu quả do dầu nhớt làm trơn trợt khiến các phương tiện xe máy té ngã.