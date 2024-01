CSGT TPHCM mạnh tay xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Thời gian gần đây, các loại xe cơ giới, xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh tiếp tục tung hoành trên nhiều tuyến đường ở TPHCM dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân xử lý. Thực tế, trong năm 2023 đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân cơ quan chức năng vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm mới, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TPHCM) đã tập trung xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, xe tự chế trên nhiều tuyến đường.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 24/1, tại quốc lộ 1A đoạn qua chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu lập chốt kiểm tra các xe mô tô, gắn máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tự ý thay đổi kết cấu, kéo theo vật khác chở hàng vượt quá kích thước của xe theo quy định.