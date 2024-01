CSGT TP.HCM vây bắt kẻ trốn truy nã trên xe khách

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) thông tin, Đội CSGT An Lạc đã bắt giữ Lâm Quang Thái (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - kẻ đang bị Công an tỉnh Bến Tre truy nã.

Trước đó hai ngày, trực ban Đội CSGT An Lạc nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Chánh rằng Thái đang trốn trên xe khách Phương Trang, biển số 51B-132.XX di chuyển trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây vào TP.HCM.