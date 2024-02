CSGT tặng mũ bảo hiểm, bánh chưng tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết

Chiều 4/2, đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đang tập trung chỉ đạo Công an các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết".

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nỗ lực hỗ trợ cho người dân về quê ăn Tết được an vui, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ", đại diện Cục CSGT cho biết.

Trạm CSGT Hàm Tân tặng quà Tết cho người dân trên đường về quê (Ảnh: Cục CSGT)

Ghi nhận tại Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận), Trạm đã phối hợp với các mạnh thường quân để lập điểm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê đón Tết trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).