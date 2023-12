CSGT Nghệ An xử lý nhiều xe quá tải, kéo bùn đất ra quốc lộ gây bụi mù mịt

Sáng 29/12, Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng liên quan đã tới tuyến Quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) để kiểm tra với các xe tải trọng lớn chở đất, vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất, đá gây bụi mù mịt.

Một ô tô được xác định quá tải. Ảnh: Quốc Huy

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT 1-46 tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này, đặc biệt là các xe chở hàng quá khổ, quá tải, chở đất cát, vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên tuyến đường như VietNamNet đã phản ánh.

"Trong thời gian tới, lực lượng CSGT cương quyết xử lý dứt điểm các hành vi nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên toàn tuyến”, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chỉ trong khoảng 1 giờ thực hiện tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm với 5 tài xế lái xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46B.