CSGT mặc thường phục phát hiện vi phạm: Đâu phải bắt tội phạm mà cải trang!

Một ý kiến được nhiều người đề xuất, đó là thay vì để CSGT hóa trang, Bộ Công an cần tăng cường bố trí camera nhiều hơn để phạt nguội, sẽ hiệu quả hơn vì người tham gia lưu thông không thể đối phó và tránh tiêu cực khi làm việc trực tiếp với cảnh sát. Việc này cũng giảm nguy hiểm cho người tham gia giao thông, trong trường hợp CSGT cố đuổi bắt người vi phạm.

Cụ thể, trường hợp CSGT thực hiện việc giám sát, phát hiện vi phạm thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nếu phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này khiến cho công tác xác minh, xử lý vi phạm mất thêm nhiều thời gian hơn so với việc kiểm soát và xử lý công khai, trực tiếp, từ đó không phát huy được tính nhanh chóng, kịp thời khi xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Chưa kể đến, quá trình xử lý, giám sát thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thông qua máy móc, thiết bị kỹ thuật không thể mang lại kết quả chính xác tuyệt đối, hoặc có hỏng hóc, trục trặc xảy ra đối với máy móc trong quá trình vận hành và tác động đến tính chính xác của kết quả.

Đồng thời, đây có thể sẽ là một kẽ hở để cho kẻ xấu lợi dụng, giả dạng công an nhằm thu lợi bất chính, trong khi đó người dân không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Như vậy tính thực thi pháp luật nghiêm minh, dù người dân và cảnh sát rất muốn trong trường hợp này là rất thấp".

Từ những phân tích nêu trên, luật sư Tiền cho rằng: "Cần căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam để ban hành và áp dụng đề xuất đó".

Luật sư cũng cho biết thêm, vấn đề không nằm ở hình thức của sự việc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta nói chung và trong lĩnh vực giao thông đường bộ có thể coi là khá đầy đủ, chặt chẽ, chúng ta không thiếu quy định, cũng không thiếu chế tài xử phạt. Nhưng thực tế chúng ta đang thực hiện không nghiêm túc, hoặc cố tình để xảy ra "hiệu ứng nhờn thuốc" đối với luật pháp, điều này mới khiến cho sự răn đe của luật pháp không phát huy được tác dụng.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc mặc thường phục khi làm nhiệm vụ là của Cảnh sát hình sự nhằm bắt giữ tội phạm hình sự. CSGT là hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông đồng thời hỗ trợ giao thông khi cần thiết. Ra đường thấy có bóng dáng CSGT người dân sẽ yên tâm hơn.

"Theo cá nhân tôi CSGT cứ công khai mà làm việc, tăng cường lắp đặt nhiều camera giám sát, trưng dụng các hình ảnh camera của người dân. Thậm chí ngành công an cần tính đến chuyện trả phí cho các hình ảnh phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Có như thế mới tận dụng được nguồn lực trong dân và khuyến khích tự giác", nữ Luật sư cho biết.