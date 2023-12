CSGT lập chốt sát nhà hàng tiệc cưới, nhiều người ở TPHCM bị phạt

Ông N.V.C. bị CSGT lập biên bản vì uống 2 lon bia ở đám cưới (Ảnh: An Huy).

Tối 30/12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) dẫn đầu cụm công tác phối hợp Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú.

Lúc 20h30, ông N.V.C. (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú) lái xe máy chở người thân vừa rời khỏi nhà hàng tiệc cưới trên đường Thoại Ngọc Hầu thì bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,170mg/lít khí thở.

Ông C. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 11 tháng. "Tôi chở bố đi đám cưới. Ngày vui của gia đình nên tôi có uống 2 lon bia, không may gặp CSGT thì chịu chứ biết làm sao", ông C. nói.

Cùng lúc, ông L.H.T. (44 tuổi, quê Quảng Nam) trên đường đi đám cưới về nhà cũng bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,153mg/lít khí thở. Ông T. cho biết rất sợ CSGT phạt nên mỗi lần cầm ly bia chỉ nhấp môi. Ông không ngờ nhấp môi vẫn dính nồng độ cồn.

"Bà con lâu ngày gặp mặt, họ mời ly bia không lẽ mình từ chối. Tôi đã cố gắng kết sức không uống bằng cách nhấp môi nhưng cuối cùng vẫn bị CSGT phạt", ông T. phân trần.