CSGT "hú còi" đưa bé trai đuối nước khi tắm biển đi cấp cứu

Bé trai được du khách ứng cứu và lực lượng CSGT-TT kịp thời đưa đi cấp cứu an toàn (Ảnh: CATH).

Theo đó, khoảng 15h ngày 30/4, tại bãi tắm D, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, một bé trai khoảng 6 tuổi (quê ở Nghệ An) bị đuối nước trong khi tắm biển. Thời điểm này, anh Nghệ Xuân Dung, ở Nam Trực, Nam Định và một số du khách khác đang tắm gần đó nhanh chóng tiếp cận, cứu được cháu bé, đưa vào bờ.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cảm động về việc người dân cùng các cán bộ Công an thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa ứng cứu và sử dụng xe đặc chủng đưa bé trai bị đuối nước khi tắm ở biển Sầm Sơn đi cấp cứu an toàn.

Anh Dung nhanh chóng bế cháu bé lên đường Hồ Xuân Hương để đưa đi cấp cứu. Thời điểm này, đường Hồ Xuân Hương và các tuyến đường ở thành phố Sầm Sơn rất đông người và phương tiện lưu thông, gây khó khăn cho việc đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đúng lúc này, 2 cán bộ Công an thành phố Sầm Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông gần đó là Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT-TT) và Đại úy Ngô Văn Sáu - Đội CSGT-TT, Công an thành phố Sầm Sơn lập tức tiếp cận, phối hợp với người dân tìm cách đưa cháu bé đến cơ sở y tế.