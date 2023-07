CSGT Hải Dương bác bỏ thông tin dựng nhà tôn làm chốt kiểm tra

"Công trình đó là của chính quyền địa phương. Giai đoạn chống dịch Covid-19, địa phương đã dựng nhà tôn đó để làm chốt kiểm soát dịch. Gần đây, lực lượng CSGT Công an huyện Ninh Giang vào đó khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an toàn giao thông", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương nói.

Còn theo Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Ninh Giang, vị trí nhà tôn do chính quyền dựng lên để làm công tác kiểm soát dịch Covid-19 trước đây, mặt đường thông thoáng, hoàn toàn không cản trở giao thông hay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông như phản ánh.