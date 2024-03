CSGT Hà Nội xử lý lỗi đi sai làn đường trên cầu, người vi phạm ngỡ ngàng

Còn tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), Đội CSGT đường bộ số 4 đã bố trí lực lượng lập chốt xử lý vi phạm ngay tại lối xuống cầu. Tại đây, do cầu phân chia làn đường dành cho ô tô và xe máy bằng dải phân cách cứng, bề rộng mỗi làn xe chạy lớn nên ít trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT chủ yếu ứng trực làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng, nhắc các phương tiện đi chậm, giữ đúng khoảng cách để đảm bảo an toàn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng CSGT đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên tại một số cây cầu dẫn vào nội đô vẫn còn tình trạng các phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định... vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn.

"Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng việc xử lý các lỗi đi không đúng phần đường, làn đường... đối với các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới", đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.