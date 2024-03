CSGT Hà Nội giúp tài xế container dọn hàng trăm chai bia bị rơi xuống đường

Tối 23/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin, khoảng 16h cùng ngày, tại nút giao đường dẫn Vành đai 3 trên cao, giao với quốc lộ 1b (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ô tô đầu kéo BKS 29LD-314.xx kéo theo container chở bia BKS 29R-513.xx do anh Hà Văn Bảy (SN 1987, quê Nghệ An) điều khiển đi từ Vành đai 3 trên cao xuống quốc lộ 1b.