CSGT đón lõng bắt 4 kẻ giết người bỏ trốn bằng xe bán tải

Theo đó, vào lúc 13h chiều 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ 4 đối tượng giết người đang trên đường tháo chạy ra Hà Nội bằng tuyến QL 1A, trên xe bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu đỏ BKS: 51D-406.80.

Bốn đối tượng tại cơ quan Công an.