CSGT cùng người dân dọn dẹp đá rơi trên quốc lộ

Nhận được tin báo xe tải chở đá để rơi vãi đá xuống quốc lộ, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã nhanh chóng cùng người dân thu dọn, đảm bảo an toàn giao thông.

Khoảng 6h15 ngày 11/7, CSGT Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 48C, đoạn qua thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp chở đá để rơi vãi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết để giảm tốc độ, chú ý an toàn, đồng thời dùng chổi, cuốc, xẻng… cùng người dân dọn dẹp, quét sạch mặt đường. Rất nhiều đá sỏi rơi vãi kéo dài hàng trăm mét trên tuyến quốc lộ 48C (Ảnh: Công an Quỳ Hợp). Đến 7h cùng ngày, mặt đường đã được quét dọn xong, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn. "Nhận được tin báo, chúng tôi đã xuống hiện trường, cùng với nhiều người dân xung quanh để tổ chức dọn dẹp. Phải mất gần một giờ đồng hồ, số lượng đất cát rơi vãi kéo dài hàng trăm mét mới được dọn sạch để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến", Trung úy Nguyễn Anh Tú, Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết. Quảng cáo Tổ công tác dùng chổi, cuốc, xẻng… cùng với người dân dọn dẹp và quét sạch mặt đường (Ảnh: Công an Quỳ Hợp). Sau gần một giờ mặt đường được quét dọn xong, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn (Ảnh: Công an Quỳ Hợp). Thiếu tá Dương Đình Thủy, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Quỳ Hợp chia sẻ: "Tổ công tác của đơn vị đã trích xuất camera của người dân, nhanh chóng xác minh người điều khiển làm đất đá rơi vãi trên đường, lập biên bản, tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật".