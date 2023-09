CSGT chưa kiểm tra giấy tờ xe tích hợp trên VNeID khi dừng phương tiện

Dự thảo lần 4 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có quy định: "Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau: Chứng nhận đăng ký xe; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp thông tin của các loại giấy tờ trên đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử (VNeID) thì không phải mang theo".

Tại Dự thảo cũng quy định, khi tuần tra kiểm soát, nếu thông tin giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ trên VNeID thì CSGT thực hiện kiểm tra trên ứng dụng điện tử.