CPI 6 tháng bị đánh giá không sát thực tế, Tổng cục Thống kê nói gì?

Đặc biệt, giá xăng dầu có nhiều biến động sẽ tác động đến mặt bằng giá. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu cứ tăng 10%, sẽ tác động làm CPI tăng 0,36 điểm phần trăm.

Giá lương thực, thực phẩm cũng có khả năng tăng trong các tháng cuối năm, nhất là khi dịch đã được kiểm soát và nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng trở lại. Việt Nam có lợi thế là chủ động được về nguồn lương thực, thực phẩm ở trong nước, tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng khi mà thế giới đang nguy cơ phải đối mặt khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm có quyền số khá cao, gần 28% trong rổ hàng hóa tính CPI, do đó biến động giá của nhóm hàng này sẽ có tác động mạnh tới lạm phát của nền kinh tế. Đặc biệt trong đó, nhóm hàng thịt lợn đang có xu hướng tăng giá trở lại.

Một yếu tố nữa tác động đến chỉ số CPI là kinh tế trong nước đang trong giai đoạn phục hồi rõ nét và cùng các gói hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ còn phục hồi mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm. Khi đó, cầu tiêu dùng trong dân sẽ tăng mạnh, có thể đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ lên cao, tạo áp lực lên lạm phát.

“Chính vì vậy, Tổng cục Thống kê đánh giá việc kìm lạm phát 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra trong năm nay là một thách thức rất lớn”, bà Oanh phân tích.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,25%.

3 nguyên nhân chính khiến CPI tăng là giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu cũng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển cao.

Sau khi được công bố, nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ với mức tăng thấp của CPI, khi mà thời gian qua, hàng loạt mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh như: lương thực thực phẩm, giá xăng, giao thông...