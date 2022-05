COVID-19 tới 6 giờ sáng 3/5: Pháp dẫn đầu thế giới về ca tử vong; Châu Phi đối mặt nguy cơ "ế" vaccine

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Port Elizabeth, Nam Phi ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 3/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 513.786.354 ca, trong đó có tổng cộng 6.262.727 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 468 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 39 triệu ca và trên 41.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2/5, thế giới có 81 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 44 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Giang Tô, Trung Quốc ngày 30/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 24 giờ qua, Australia là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 31.000 ca), trong khi Pháp là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 180 ca.

Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, đồng thời chiến lược “Không COVID” áp dụng từ đầu dịch cũng chuyển thành “Không COVID linh hoạt”.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 2/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 196 ca tử vong. Trong ngày 2/5, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 9.300 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (84 ca).

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Semily, CH Séc ngày 18/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục thuyên giảm và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các nước khác.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 5 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Trước những tiến bộ đạt được của vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong việc giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và tử vong, ngày càng nhiều nước trên thế giới dỡ bỏ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường trước khi đại dịch bùng phát.

Cụ thể, Israel thông báo các dịch vụ liên quan đến dịch COVID-19 như địa điểm xét nghiệm, phòng xét nghiệm, cơ chế truy vết để bẻ gãy chuỗi lây nhiễm sẽ được giảm quy mô nhưng có thể được tái kích hoạt bất cứ thời điểm nào nếu bùng phát dịch. Israel đang giảm bớt các biện pháp phòng, chống COVID-19 nhờ thực tế tỷ lệ lây nhiễm cũng như nhập viện đã xuống mức thấp.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù vậy, Bộ Y tế Israel vẫn nâng cao cảnh giác, cho biết những dịch vụ bị thu hẹp này có thể được mở rộng lại nhanh chóng trong trường hợp bùng phát làn sóng dịch mới hay một biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện.

Quan chức trên cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu làn sóng dịch thứ 5 và cố gắng nâng cao sự sẵn sàng cho làn sóng dịch thứ 6. Cho đến giờ chúng ta đã phải ứng phó với những biến thể hoặc độc lực cao nhưng lây nhiễm thấp, hoặc độc lực thấp nhưng dễ lây nhiễm. Kịch bản mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng là các biến thể nguy hiểm hơn cả về độc lực lẫn độ lây nhiễm".

Tuần trước, Israel đã phát hiện những ca nhiễm biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron. Tháng 4 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã bắt đầu theo dõi cẩn trọng 2 biến thể phụ này sau khi chúng xuất hiện ở Nam Phi và châu Âu.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 15/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng bắt đầu bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ngoài trời. Tuy nhiên, hầu hết người dân ở thủ đô Seoul vẫn đeo khẩu trang do cảm giác chưa thật sự yên tâm và với nhiều người, khẩu trang đã trở thành "vật bất ly thân" từ lâu và đeo khẩu trang là vì lợi ích của cộng đồng.

Nhiều trường học tại Hàn Quốc cũng đã tổ chức các sự kiện thể thao lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, song hầu hết học sinh đều đeo khẩu trang. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết các trường học được quyền tự quyết định có cho phép học sinh bỏ khẩu trang trong các hoạt động thể thao hay các lớp học thể dục hay không. Theo quy định, các sự kiện tập hợp trên 50 người vẫn phải đeo khẩu trang.

Hàn Quốc tiếp tục bãi bỏ dần các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục giảm. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 2/5 được ghi nhận là 20.084 ca, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Số ca nhiễm COVID-19 ngày 2/5 cũng giảm đáng kể so với mức 37.771 của 1 ngày trước đó.

KDCA cho biết nước này đã có thêm 83 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên 22.958 người. Tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số bệnh nhân nặng đang điều trị tiếp tục giảm xuống mức 461 người, ít hơn 32 người so với mức 493 người của một ngày trước đó. KDCA dự báo số ca nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục xu hướng giảm ổn định và đây là cơ sở để Hàn Quốc tiếp tục xem xét nới lỏng các biện pháp phòng dịch còn lại.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson &Johnson cho người dân tại Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của châu Phi, được ra mắt vào năm ngoái như một trung tâm tiên phong về sản xuất vaccine tại khu vực vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp vì sự chậm trễ trong việc bàn giao vaccine của các nước phương Tây, đang có nguy cơ phải đóng cửa vì ế ẩm.

Hồi tháng 11/2021, nhà máy Aspen Pharmacare ở Gqeberha, Eastern Cape của Nam Phi đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Mỹ Johnson &Johnson để đóng gói và phân phối vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson &Johnson trên khắp thị trường châu Phi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi thỏa thuận này là một "thời khắc chuyển đổi" trong nỗ lực hướng tới việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng rõ rệt trong việc tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên kể từ đó cho đến nay, vaccine mang thương hiệu Aspenovax không nhận được đơn đặt hàng nào tại châu Phi, bất chấp thực tế mới chỉ có khoảng 16% người trưởng thành của lục địa này đã tiêm đủ liều cơ bản.

Theo giới chức Aspen, một trong những lý do khiến nhà máy này phải "đắp chiếu" là do khó khăn trong khâu vận chuyển, bảo quản và phân phối vaccine ở châu Phi. WHO và cơ chế phân phối vaccine công bằng COVAX từng nêu thực trạng châu Phi từ chối nhận thêm vaccine ngừa COVID-19 do không có đủ tủ đông lạnh, việc tiếp cận các điểm tiêm chủng và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson &Johnson cho người dân tại Durban, Nam Phi. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoài ra, nhà máy trên ra đời trong bối cảnh châu Phi không được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng vaccine ngừa COVID-19 do nhu cầu lớn từ phương Tây. Tuy nhiên khi nhà máy đi vào hoạt động, thực tế đã thay đổi. Hiện nay châu Phi đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nước hơn so với giai đoạn đầu dịch bùng phát và nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho châu lục này cũng đã ổn định.

Tại Australia, Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) ngày 2/5 cho biết các cử tri phải cách ly do mắc COVID-19 trong vòng ba ngày trước ngày bầu cử chính thức sẽ tham gia hệ thống bỏ phiếu qua điện thoại. Theo người phát ngôn của AEC, bất cứ ai có các triệu chứng hay xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không được vào các phòng bỏ phiếu vào ngày 21/5 tới.

Những cử tri này có thể bỏ phiếu qua bưu điện, nhưng thời hạn chót cho việc đăng ký bỏ phiếu là 6 giờ chiều ngày 18/5. Theo quy định trên, những ai có kết quả dương tính từ thời điểm trên đến khi kết thúc bỏ phiếu vào ngày 21 tháng 5 không thể bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Với hơn 40.000 người Australia mắc COVID-19 mỗi ngày, có khả năng một số lượng khá lớn, hơn 120.000, cử tri Australia sẽ không thể thực hiện được quyền công dân của mình.