Covid-19 thúc đẩy làn sóng chuyển đổi số tài chính tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu

Về vấn đề này, ông Đinh Hồng Sơn, Chuyên gia tài chính số khuyến nghị, để đáp ứng những thách thức đặt ra, các ngân hàng, các công ty tài chính phải có tầm nhìn rõ ràng về vị trí của mình trong bối cảnh cạnh tranh và vai trò mà mình hướng tới.

“Khi người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng các kênh kỹ thuật số để phục vụ cho các mục tiêu tài chính của họ, các công ty tài chính tiêu dùng phải cân nhắc cẩn thận và vạch ra lộ trình cụ thể. Trong đó, nên áp dụng mô hình bán hàng đa nhiệm thông qua việc hợp tác với các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc, tận dụng lực lượng bán hàng thuộc các đối tác. Cụ thể, toàn bộ quy trình bán hàng hoàn toàn được số hóa từ việc lên hồ sơ, kỳ hợp đồng điện tử, thẩm định, duyệt vay..., đảm bảo thông tin được xử lý một cách bảo mật và đồng bộ. Điều đó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực mà còn thu hút lượng lớn khách hàng”, ông Sơn phân tích.

Chuyển đổi số tài chính tiêu dùng mạnh mẽ khắp thế giới

Thị trường tài chính tiêu dùng toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 5% về giá trị, đạt hơn 1306,1 tỷ USD vào năm 2026. Trong đó, tài chính tiêu dùng đề cập đến các quyết định mà các hộ gia đình đưa ra theo thời gian về tiết kiệm, vay mượn và đầu tư. Hiện, các công ty đang phát triển công nghệ tiên tiến và tung ra các dịch vụ mới để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường như JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Inc., HSBC Holdings plc, Bank of America Corporation, hay Ngân hàng Công thương Trung Quốc,...