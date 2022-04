Covid-19 thế giới ngày 23/4: Tổng cộng gần 509 triệu ca mắc; châu Âu vẫn đầu bảng; biến thể XE tấn công New Zealand

Diễn biến nổi bật nhất trong bức tranh về tình hình dịch Covid-19 ngày 23/4 là New Zealand phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE - kết hợp của hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.

Theo Bộ Y tế New Zealand, đây là người từ nước ngoài trở về New Zealand hôm 19/4, và đã được xét nghiệm một ngày sau đó. Người này hiện đã được cách ly điều trị tại nhà. Bộ Y tế New Zealand cho biết biến thể XE đang lây lan ở nước ngoài do đó việc New Zealand phát hiện ca nhập cảnh đầu tiên là điều đã được lường trước.