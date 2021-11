Covid-19 thế giới 13/11: Hơn 5 triệu ca tử vong; dịch bệnh lây lan 'rất đáng lo ngại' ở châu Âu; Hiệu quả vaccine Sinovac chỉ còn 27,9% sau 3-5 tháng

Hàn Quốc đã quyết định gia hạn khuyến cáo đặc biệt về việc đi ra nước ngoài thêm 1 tháng nữa, đến ngày 13/12 tới do dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh trên thế giới. Theo đó, công dân Hàn Quốc được khuyến nghị hủy hoặc hoãn các chuyến đi nước ngoài không cần thiết.

Hàn Quốc ban hành khuyến cáo trên lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay và đã gia hạn thêm cho đến nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tham vấn với giới chức y tế và các Đại sứ quán của nước này ở nước ngoài để nới lỏng những hạn chế đi lại theo giai đoạn có tính đến yếu tố dịch tễ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine và các biện pháp cách ly ở nước ngoài.

Thuốc và vaccine Covid-19

* WHO tiếp tục tiến trình đánh giá vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tiếp tục tiến trình xem xét, đánh giá để cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V do Nga sản xuất, sau một thời gian bị đình trệ.

Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, bà Mariangela Simao đưa ra thông tin trên khi phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sỹ) ngày 12/11 và cho biết cần trao đổi thêm thông tin với đơn vị sản xuất vaccine Sputnik V của Nga. Theo bà Simao, WHO vẫn cần nhận được hồ sơ đầy đủ về vaccine Sputnik V và có những vấn đề cần được xử lý liên quan đến việc kiểm tra tại các cơ sở sản xuất. Bà cho biết, WHO sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá vaccine Sputnik V vào tuần tới.

Sputnik V là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới được Nga phê duyệt từ tháng 8/2020, đạt hiệu quả hơn 91% và hiện được sử dụng ở hơn 70 quốc gia trên toàn cầu.

Cuối tháng 10, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, tất cả những vướng mắc cản trở việc đăng ký vaccine Sputnik V phòng Covid-19 tại WHO đã được gỡ bỏ. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng xác nhận đã thảo luận với giới chức Nga về quy trình đăng ký vaccine Sputnik V vào danh mục các loại thuốc được WHO khuyến cáo sử dụng trong trường hợp khẩn cấp phòng chống Covid-19. Việc WHO phê duyệt vaccine Sputnik V cũng có thể mở đường cho loại vaccine này được cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn, thông qua sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.