Covid-19 phức tạp, Cà Mau và Bạc Liêu lên 2 phương án đón giao thừa Tết

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ còn hơn 40 ngày. Vào dịp Tết Nguyên đán mỗi năm, một trong những thời khắc mà người dân mong chờ nhất đó là đêm giao thừa năm cũ bước sang năm mới. Các hoạt động tổ chức trong đêm giao thừa luôn thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, đặc biệt là ở trung tâm tỉnh lỵ. Các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thường tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa.