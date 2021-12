Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine

Your browser does not support the audio element.

Công điện nêu rõ, sau gần hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, một số nước đã xuất hiện biến chủng mới Omicron.