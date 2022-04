COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng đông máu hiếm gặp ở mắt

Việc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu tại các vị trí khác trong cơ thể. Các nhà khoa học đã nghiên cứu gần 0,5 triệu bệnh nhân COVID-19 để xem liệu họ có hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch hoặc động mạch của võng mạc, mô thần kinh ở phía sau của mắt, nơi nhận hình ảnh và gửi chúng đến não, hay không. Trong sáu tháng tiếp theo, đã có 65 bệnh nhân bị tắc tĩnh mạch võng mạc.

Mặc dù con số trên là thấp nhưng điều này phản ánh mức tăng tới 54% so với tỷ lệ trước khi mắc COVID-19, theo một báo cáo được công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology. Việc hình thành các cục máu đông ở động mạch võng mạc sau khi mắc COVID-19 xảy ra phổ biến hơn 35% so với trước đó, nhưng sự khác biệt này có thể là do ngẫu nhiên. Cục máu đông thường xảy ra nhất ở những bệnh nhân gặp các bệnh lý khác làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về mạch máu, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao.

Nguy cơ xuất hiện cục máu đông dường như không liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, nghiên cứu không thể chứng minh rằng COVID-19 gây ra cục máu đông trong mắt của những bệnh nhân này, đồng thời cho biết cần có các nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.