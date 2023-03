Cover thông minh: Trào lưu mới của nhạc Việt

Dù mới 20 tuổi, ngoài là ca sĩ, Wren Evans còn là một nhà sản xuất âm nhạc được đánh giá cao. Cá tính âm nhạc của Wren là sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại. Cậu khéo léo kết hợp sự bay bổng của bossa nova với dòng pop hiện đại dễ cảm, tạo nên chất nhạc mới lạ nhưng rất bắt tai, hướng tới mọi đối tượng người nghe.

Với những sáng tác có nội dung, chất nhạc giản dị nhưng sâu sắc, Thịnh Suy - chàng trai trẻ sinh năm 1999 - đang thu hút nhiều người nghe ca khúc "Một đêm say". Thành công của Một Đêm Say còn là do chất giọng khàn trầm và tiếng guitar mộc của Thịnh Suy.

Trong khi đó, âm nhạc của MINH lại mới mẻ và đậm chất tự sự. Các sáng tác của MINH hoàn toàn bằng tiếng Anh, cả kỹ thuật và cách xử lý không kém gì các nghệ sĩ quốc tế. MINH tin vào cơ hội mang âm nhạc của mình ra quốc tế.

Các nghệ sĩ thế hệ gen Z đã và đang gây ấn tượng với phong cách âm nhạc chưa từng có tại Việt Nam và tiệm cận quốc tế. Họ hoàn toàn có thể tự tạo được sản phẩm riêng cho mình bởi sự đa năng, nhạy bén cả về âm thanh và hình ảnh.

Theo Người Lao Động