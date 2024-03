Cover bài hát thị phi của Jack và ViruSs quá viral, 1 nam nhạc sĩ phải xin lỗi cộng đồng mạng

Giai điệu “Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó có trăm điều khó; Muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no…” bỗng dưng được cư dân mạng sử dụng trong hàng nghìn video xu hướng.

Bản cover hot hòn họt này thuộc về T.R.I - một ca nhạc sĩ nổi tiếng với giới trẻ. T.R.I đứng sau nhiều ca khúc thành công như Chúng Ta Sau Này và đặc biệt là tình ca hệ “suy" Ánh Sao và Bầu Trời.

Your browser does not support the video tag.

Thế mạnh của T.R.I nằm ở giọng hát trầm ổn, mang đến rung cảm chạm đến trái tim người nghe. Do đó, khi thể hiện Thiên Lý Ơi, màu giọng của T.R.I đưa đến hình dung khác hẳn bản gốc của Jack.