Công Vinh quá thờ ơ khi Thủy Tiên hát 'Ngôi Nhà Hạnh Phúc'

Clip Công Vinh trưng gương mặt vô cảm trước phần trình diễn của Thủy Tiên.

Thủy Tiên diện chiếc đầm xanh xẻ cao vô cùng táo bạo, khoe trọn vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ mang đến nhiều bản hit khác nhau trong đó có Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Tuy nhiên, khi đang hát ca khúc này, Thủy Tiên bước xuống khu vực khán đài - nơi có chồng mình đang ngồi ở đó để để giao lưu. Và dường như trong tưởng tượng của mọi người Công Vinh sẽ rất hào hứng đón tiếp, cổ vũ vợ.

Nhưng Công Vinh ngồi đó chứng kiến nhưng chiếm trọn spotlight bằng biểu cảm mặt đơ, không cảm xúc khi Thủy Tiên bước xuống đến gần. Thậm chí nhiều người soi kĩ còn thấy có lúc Công Vinh có phần khó chịu.

Khi Thủy Tiên đi qua, Công Vinh cũng không quay đầu lại nhìn.