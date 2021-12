Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm tại các tỉnh giá bao nhiêu?

Tại Nghệ An, Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định cho biết địa phương có 4 gói thầu (2 gói chỉ định, 2 gói đấu thầu rộng rãi) mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á, trị giá khoảng 28 tỷ đồng . Theo ông Định, CDC Nghệ An xây dựng gói thầu xuất phát từ nhu cầu rồi trình UBND tỉnh chủ trương, mua với giá thấp nhất.

Cũng theo ông Đức, năm 2020, Công ty Việt Á cho CDC mượn một máy xét nghiệm Covid-19. Vị này khẳng định không dính đến chuyện thổi giá kit xét nghiệm.

Tại Quảng Nam, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết đơn vị không mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á mà mua của Công ty TNHH Medvision Việt Nam.

Năm 2020, Quảng Nam được tài trợ hơn 40.000 kit test, số sinh phẩm này được dùng từ tháng 7/2020 đến tháng 7 năm nay. Sau khi sử dụng hết số sinh phẩm được tài trợ địa phương bắt đầu mua sinh phẩm, kit test xét nghiệm dựa trên công bố của Bộ Y tế.

"Chúng tôi dựa vào bảng công bố của Bộ Y tế, từng giai đoạn họ sẽ cập nhật số sinh phẩm được bộ thông qua. Họ đưa lên những danh mục về test nhanh, kit chạy sinh phẩm, kit chạy rRT-PCR, trong đó thông tin cả hãng sản xuất, thông số kỹ thuật, giá và đơn vị cung ứng”, đại diện Sở Y tế Quảng Nam nói.

Từ tháng 7/2021, Quảng Nam có 4 đợt mua kit test của Công ty TNHH Medvision Việt Nam với tổng số 85.000 kit, giá 50.000-225.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị được công ty này tặng hơn 28.000 kit.

Theo điều tra, Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, Việt và thuộc cấp khai lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương trên cả nước nên đã cùng ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để đơn vị cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.