Công ty than chi gần 5 tỷ đồng mua cá song làm Rằm tháng Giêng

Theo Hải sản Cô Tô, cá song là loại cá nước mặn rất được ưa chuộng hiện nay bởi thịt cá có vị thơm và ngon rất riêng, không thể lẫn với loại cá nào khác. Thịt cá trắng, dai, có vị ngọt thanh. Trong thành phần của cá song có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cung cấp lượng chất đạm cao đồng thời lại dễ tiêu nên rất tốt cho đường tiêu hóa. Thịt cá song có đầy đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể con người.

Chính bởi những giá trị dinh dưỡng mang lại mà mức giá cá song khá cao, dao động từ 250.000-350.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá cao cũng không làm giảm đi sức hấp dẫn của loại thực phẩm này đối với những người sành ăn. Tuyển than Cửa Ông làm ăn ra sao? Theo thông tin trên website Tập đoàn TKV, trong năm 2022, các chỉ tiêu chính Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đều đạt từ 94,14 đến 105,61% so với kế hoạch và bằng 103,44 đến 111,94% so với năm 2021. Lương bình quân đạt 10,956 triệu đồng/người/tháng, bằng 117,71% kế hoạch. Con số lợi nhuận chi tiết không được công khai nhưng "đạt 154,93% so với kế hoạch". Còn giới thiệu trên trang web của mình, Công ty Tuyển than Cửa Ông khẳng định là một đơn vị vận tải, sàng tuyển, chế biến than có qui mô lớn trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Doanh nghiệp có 14 phân xưởng và 12 phòng ban, với hơn 3.600 cán bộ công nhân viên.