Công ty tập kết 167.000m3 đá tại cảng quân sự từng có nhiều tai tiếng

Công an Quảng Nam xác định, khối lượng đá này thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn tự ý vận chuyển đá đến tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích để bán cho khách hàng là trái quy định của pháp luật.

Do nguồn gốc đá và 2 doanh nghiệp liên quan thuộc tỉnh Quảng Ngãi, do đó Công an tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh này đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, báo cáo.

"UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo. Trên cơ sở đó UBND tỉnh mới có hướng xử lý tiếp theo", ông Việt thông tin.

Năm 2022, người của Công ty TNHH Lý Tuấn từng có hành vi "giam lỏng" phóng viên. Sau đó, doanh nghiệp này còn bị phát hiện sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.