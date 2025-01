Công ty sắp tung mẫu xe điện siêu rẻ chưa tới 150 triệu đồng phải giải trình

Công ty này cho biết sắp tới sẽ tiếp tục đưa thêm những mẫu xe siêu nhỏ từ Trung Quốc về thị trường Việt Nam. Ngày 31-12-2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) có văn bản yêu cầu Công ty CP Ô tô TMT (TMT Motors, mã chứng khoán: TMT) báo cáo các thông tin liên quan đến giá cổ phiếu TMT đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 25-12 đến ngày 31-12-2024. Theo đó, cổ phiếu này đã tăng từ 7.520 đồng/cổ phiếu lên 9.840 đồng/cổ phiếu (tương đương gần 40%). TMT Motors được biết đến là đơn vị lắp ráp và các sản phẩm xe tải nổi tiếng có tải trọng lớn như xe đầu kéo Sinotruk Cửu Long, Howo,… Ngoại thất của Baojun E100. Ảnh: Tổng hợp Hơn 1 năm trở lại đây, công ty này tham gia vào thị trường xe điện bằng việc sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu xe điện Wuling Hongguang MiniEV của Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Wuling Mini EV là mẫu xe điện cỡ nhỏ nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, mẫu xe này lại không được thị trường Việt Nam ưa chuộng, khi doanh số đạt rất thấp so với dự kiến của doanh nghiệp. Gần đây, TMT Motors đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa thêm các mẫu xe điện cỡ nhỏ của Trung Quốc như Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus về thị trường Việt. Trong số này, đáng chú ý nhất là mẫu xe điện siêu nhỏ Baojun E100, chỉ có hai chỗ ngồi và dự kiến bán vào năm nay 2025 dưới dạng lắp ráp trong nước, giá kỳ vọng chỉ khoảng 150 triệu đồng. TMT Motors cho biết đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng. Với kích thước nhỏ gọn hơn Wuling Mini EV và VinFast VF 3, cùng mức giá "mềm", Baojun E100 được kỳ vọng là lựa chọn lý tưởng cho phái nữ khi di chuyển trong đô thị hoặc các quãng đường ngắn. Tuy nhiên, mẫu xe này không được khuyến khích sử dụng trên cao tốc hoặc các tuyến đường dài vì lý do an toàn. Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, TMT Motors lỗ gần 192 tỉ đồng, mức thua lỗ chưa từng có tại doanh nghiệp này. Con số này đẩy TMT Motors lỗ lũy kế 139 tỉ đồng. Theo giải trình từ phía TMT Motors, việc kinh doanh thua lỗ có nguyên nhân khách quan đến từ sự khó khăn chung của nền kinh tế, bất động sản, nguy cơ về lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu, thay đổi công nghệ khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sút. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do chi phí tài chính tại TMT Motors quá cao trong nhiều năm qua và hàng tồn kho lớn, công ty cũng phát sinh thêm nhiều chi phí trong sản xuất kinh doanh.