Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục thua lỗ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã: HNG) do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 với doanh thu 160 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cao hơn doanh thu nên công ty lỗ gộp 100 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 182 tỷ quý III/2022.

Trong kỳ, mảng cây ăn trái của HAGL Agrico chỉ đạt 84 tỷ đồng doanh thu, sản lượng 6.556 tấn, giảm 62% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với kế hoạch 19.523 tấn.

Nguyên nhân là do tình trạng thiếu nhân công lao động cùng thời tiết mưa nhiều, kéo dài gây ngập úng làm tăng dịch bệnh dẫn đến năng suất buồng kém, số lượng buồng phải hủy bỏ không thu hoạch tại vườn 43%.

HAGL Agrico tiếp tục lỗ trong quý III/2023.

Về mảng cây cao su, trong kỳ HAGL Agrico đạt doanh thu 55 tỷ đồng, sản lượng 1.973 tấn, giảm 13% so với quý III/2022 và thấp hơn so với kế hoạch 3.272 tấn. Nguyên nhân do thiếu khoảng 37% số lượng công nhân cạo mủ cao su, dẫn đến khai thác tập trung chỉ đạt 39% so với tổng diện tích vườn.

Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao (chiếm 60%) dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp chi phí.