Công ty giải trí xứ Hàn và những quyết định ngớ ngẩn khiến fan K-pop phát rồ vì tức giận

Dòng hashtag đáng ngờ của Big Hit trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Sau khi sự cố hashtag này bị phanh phui, BTS đã phải nhận cả tấn gạch đá trên mạng xã hội. Về phía Big Hit, công ty đã lặng lẽ xóa những hashtag gây tranh cãi này khỏi phần thông tin của MV. Đây có lẽ là một trong những sai lầm lớn không thể chối cãi của Big Hit gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nhóm.

JYP Entertainment

Vốn là một công ty đề cao tư cách và đạo đức của nghệ sĩ, dàn sao nhà JYP rất hiếm khi vướng vào những lùm xùm lớn. Fan thắc mắc rằng không biết có phải vì vậy nên đôi khi JYP thường xử lý một rắc rối một cách không hợp lý?

Sự việc của Bambam (GOT7)và Mina (TWICE) là một trong những vụ lùm xùm khiến JYP lúng túng trong việc đưa ra cách giải quyết. Khi bức ảnh thân mật giữa đôi bạn này bị tung lên mạng, fan K-pop đã nổ ra tranh cãi quyết liệt về quan hệ giữa cả hai.

Bức ảnh thân mật giữa Mina và Bambam

Trong khi ONCE cố gắng chứng minh rằng bức ảnh chỉ là sản phẩm photoshop thì JYP lại lên tiếng khẳng định đây là "hàng thật", nhưng Bambam và Mina chỉ là bạn bè. Netizen suy đoán việc JYP tiết lộ sự thật về bức ảnh đã khiến cho nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò bị đẩy lên cao hơn. Fandom của Twice cho rằng đáng lẽ JYP nên bỏ qua việc bức ảnh là thật hay giả hoặc phủ nhận để tránh tổn thất của Mina, vì nữ thần tượng debut chưa lâu. Hậu quả là Mina chịu rất nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng, bị dọa giết, đe dọa tẩy chay và đuổi khỏi Twice.