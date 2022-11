Công ty đòi nợ mua bán 150.000 dữ liệu cá nhân

Tối 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Mirae Asset và Công ty Luật TNHH MTV Legal A Plus tại phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Lực lượng Công an kiểm tra hành chính tại công ty Mirae Asset (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Mirae Asset không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Xuân Đào (32 tuổi) và bà Trần Thị Nàng Hương (34 tuổi, cùng trú huyện Thăng Bình) là những người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.