Công ty của ông Nguyễn Cao Trí muốn sớm được làm siêu dự án tỷ USD

Trong quý II năm nay, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An có khoản lợi nhuận khác sụt giảm mạnh, chỉ còn 1,1 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Điều này khiến lãi sau thuế của bệnh viện chỉ đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 23% so với quý II/2022.